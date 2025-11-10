ИНСАИТ и Сметната палата представиха пилотният проекти Одис за одит на обществени поръчки с изкуствен интелект

Пилотния проект Одис - интелигентен асистент с изкуствен интелект за одит на обществени поръчки, представиха днес от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Сметната палата. Асистентът е разработен от ИНСАИТ, в помощ на дейността на Палатата. Представянето стана по време на провеждащата се днес международна конференция "Обществените нагласи и очаквания към националната сметна палата и използването на изкуствен интелект" в столичния "Гранд Хотел Милениум". Форумът се организира по повод 145 години от учредяването на Сметната палата.

Платформата ще подпомага одиторите при проверка на законосъобразността и прозрачността на процедурите по обществени поръчки, като използва публично достъпни данни от Електронната платформа за обществени поръчки (ЕОП). Асистентът използва изкуствения интелект, разработен от ИНСАИТ - BgGPT, за автоматизирано извличане, структуриране и обобщаване на информация. По този начин процесът на одит става по-ефикасен, точен и прозрачен, като се намалява административната тежест и се засилва фокусът върху аналитичната и експертната работа на одиторите, заявиха от ИНСАИТ.

Асистентът Одис има потенциала да намали времето за одит на една обществена поръчка от 4 дни до 1 ден, увеличавайки значително капацитета на одиторите. Платформата разполага с удобен интерфейс, който позволява на одиторите да получават отговори на предварително дефинирани контролни шаблони, да задават въпроси по съдържанието на приложената документация, да преглеждат договори за несъответствие, както и да проверяват източниците на генерираната информация.

Асистентът работи върху графичните процесори в София Тех Парк и българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, съвместен проект между INSAIT и София Тех Парк, който привлече 90 милиона евро инвестиция в България тази година. Това осигурява всички данни да остават на територията на България, уточниха от Института.

На събитието днес присъстваха министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на електронното управление Валентин Мундров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров и българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова.

"Сметната палата е от онези институции, които формират моралната сила на държавата", посочи премиерът Росен Желязков при откриването на международния фпрум.