Одиторите на Сметната палата са напълно подготвени да пазят публичните ресурси в една нова финансова и икономическа реалност за страната ни, каза Димитър Главчев

Одиторите на Сметната палата са напълно подготвени - професионално, експертно и технологично - да изпълняват отговорно мисията си да пазят публичните ресурси и да защитават обществения интерес в новите финансови и икономически условия за страната. Това заяви председателят на институцията Димитър Главчев по време на международната конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", с която се отбелязват 145 години от създаването и 30 години от възстановяването на одитната институция.

В откриването на форума участва и министър-председателят Росен Желязков.

Главчев подчерта, че страната се намира в навечерието на историческо събитие - приемането на първия държавен бюджет в евро, и увери, че одиторите на Сметната палата са в пълна готовност да отговорят на новите изисквания.

По темата на форума той посочи, че прилагането на изкуствения интелект (ИИ) в одитната дейност е стратегически приоритет за институцията. Главчев добави, че одитната институция е в началото на изграждането на вътрешен капацитет в тази посока и изрази увереност, че днешната конференция ще бъде полезна не само за Палатата, а и за всички заинтересовани страни. Вярваме, че заедно можем да изградим обща рамка за ефективно, но и отговорно използване на изкуствения интелект в одита, каза още Главчев.

Председателят на Сметната палата съобщи, че институцията работи съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет по пилотния проект "Одит с изкуствен интелект за Сметната палата". Проектът включва интелигентен ИИ асистент от последно поколение, разработен да подпомага процеса на одит на обществени поръчки.

Главчев обясни, че системата все още се обучава, но съвсем скоро ще се превърне в незаменим помощник за одиторите. Вярвам, че това ще се случи по етичен и прозрачен начин, защото всяка иновация в публичния сектор трябва да бъде подчинена на принципите на законност, защита на личните данни и зачитане на човешките права, подчерта той.