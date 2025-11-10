Подробно търсене

България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с ИИ, а не да е сред ползвателите, каза вицепремиерът Томислав Дончев на форум

Делян Петришки
България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с ИИ, а не да е сред ползвателите, каза вицепремиерът Томислав Дончев на форум
България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с ИИ, а не да е сред ползвателите, каза вицепремиерът Томислав Дончев на форум
БТА, София (10 ноември 2025) Сметната палата на Република България организира в "Гранд Хотел Милениум София" международна конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси". На снимката: вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.Снимка: Христо Касабов/БТА (БТ)
София,  
10.11.2025 11:09
 (БТА)

България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с висока добавена стойност с Изкуствен интелект (ИИ), а не да е техен ползвател. За това призова вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на международната конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", провеждаща се в столичния "Гранд Хотел Милениум София".

България е и сред тези, които разполагат със собствен, суверенен български езиков модел и страната трябва да експлоатира всички възможности за всеобхватното му и систематично прилагане - не само в държавната администрация, но и с предоставянето на услуги с висока добавена стойност за бизнеса, смята Дончев. Вицепремиерът поздрави Сметната палата за внедряването на Изкуствения интелект в одитната дейност на Палатата, за разлика от други държавни институции, които, по думите му, гледат на това с боязън. 

В сегашната ситуация на навлизане на изкусвтения интелект като технология, която ще промени из основи човешките общества и отношения, вицепремиерът Дончев представи два възможни модела на поведение. Първият е да се саботира прогресът, а вторият да се побърза с внедряването. 

Томислав Дончев упрекна подхода на ЕС първо да регулира изкуствения интелект, докато САЩ и Китай са заложили преди всичко на неговото развитие. Той е убеден, че ИИ ще бъде водещият двигател на икономически растеж през следващото десетилетие. 

Според вицепремиера освен от запазен човешки капитал в страната, България се нуждае и от инфраструктура. Тук той изтъкна значението на ИНСАЙТ (INSAIT) и изграждащата се фабрика за ИИ на територията на София Тех Парк "BRAIN ++". 

Премиерът Росен Желязков откри официално международната конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси". Сред участниците на форума е министърът на електронното управление Валентин Мундров. Сред гостите в залата е и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Конференцията е органиизирана по повод 145 години от учредяването на Сметната палата. 

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.11.2025 10:45

Одиторите на Сметната палата са напълно подготвени да пазят публичните ресурси в една нова финансова и икономическа реалност за страната ни, каза Димитър Главчев

Одиторите на Сметната палата са напълно подготвени - професионално, експертно и технологично - да изпълняват отговорно мисията си да пазят публичните ресурси и да защитават обществения интерес в новите финансови и икономически условия за страната.
10.11.2025 10:18

Сметната палата е от институциите, които изграждат и моралната сила на държавата, каза премиерът Росен Желязков на международна конференция

Сметната палата е от онези институции, които формират и моралната сила на държавата. С доверието към нея обществото е по-уверено, че публичният ресурс се управлява ефективно и с необходимата степен на уважение към хората. Това заяви
10.11.2025 06:00

Международна конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси" ще се състои днес в София

Сметната палата на Република България организира днес в София международна конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", съобщи одитният орган. С нея Палатата ще отбележи две годишнини в своята история - 145

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:22 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация