България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с ИИ, а не да е сред ползвателите, каза вицепремиерът Томислав Дончев на форум

България трябва да има амбицията да е доставчик на услуги с висока добавена стойност с Изкуствен интелект (ИИ), а не да е техен ползвател. За това призова вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на международната конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", провеждаща се в столичния "Гранд Хотел Милениум София".

България е и сред тези, които разполагат със собствен, суверенен български езиков модел и страната трябва да експлоатира всички възможности за всеобхватното му и систематично прилагане - не само в държавната администрация, но и с предоставянето на услуги с висока добавена стойност за бизнеса, смята Дончев. Вицепремиерът поздрави Сметната палата за внедряването на Изкуствения интелект в одитната дейност на Палатата, за разлика от други държавни институции, които, по думите му, гледат на това с боязън.

В сегашната ситуация на навлизане на изкусвтения интелект като технология, която ще промени из основи човешките общества и отношения, вицепремиерът Дончев представи два възможни модела на поведение. Първият е да се саботира прогресът, а вторият да се побърза с внедряването.

Томислав Дончев упрекна подхода на ЕС първо да регулира изкуствения интелект, докато САЩ и Китай са заложили преди всичко на неговото развитие. Той е убеден, че ИИ ще бъде водещият двигател на икономически растеж през следващото десетилетие.

Според вицепремиера освен от запазен човешки капитал в страната, България се нуждае и от инфраструктура. Тук той изтъкна значението на ИНСАЙТ (INSAIT) и изграждащата се фабрика за ИИ на територията на София Тех Парк "BRAIN ++".

Премиерът Росен Желязков откри официално международната конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси". Сред участниците на форума е министърът на електронното управление Валентин Мундров. Сред гостите в залата е и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Конференцията е органиизирана по повод 145 години от учредяването на Сметната палата.