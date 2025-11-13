Подробно търсене

Защитата на испанския главен прокурор поиска оправдателна присъда по делото за разкриване на класифицирана информация

Атанаси Петров
Испанският флаг. Снимка: AP/Manu Fernandez
Мадрид,  
13.11.2025 18:52
В последния ден от процеса срещу испанския главен прокурор Алваро Гарсия Ортис защитата на магистрата заяви в заключителната си пледоария, че той не е извършил "доказуемо престъпление", предаде Франс прес.

Главният прокурор е изправен пред безпрецедентно дело във Върховния съд за предполагаемо нарушение на съдебната тайна. Той е обвинен, че е разкрил пред журналисти съдържанието на имейл, свързан с дело за данъчни измами срещу партньора на ръководителката на автономната област Мадрид, Исабел Диас Аюсо - бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор.

По това дело Алваро Гарсия Ортис не е защитаван от адвокат, а от прокурорката Мария Анхелес Санчес Конде, която е и негова подчинена в йерархията на прокуратурата.

Процесът има не само юридическо, но и политическо измерение. Гарсия Ортис бе назначен за главен прокурор през 2022 г. от правителство на премиера социалист Педро Санчес, докато Исабел Диас Аюсо е водеща фигура в консервативната Народна партия, която е в опозиция.

Пред съда Гарсия Ортис отрече да е отговорен за изтичането на информацията, а защитата му поиска оправдателна присъда.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до шест години затвор.

От своя страна, адвокатът на бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор заяви, че срещу клиента му има политически заговор и че е нарушена "презумпцията за невинност". Адвокатът на Амадор поиска главният прокурор да бъде осъден на четири години затвор и да изплати на клиента му 300 000 евро обезщетение за "нанесени морални вреди".

Делото е смятано за ново изпитание за премиера Санчес, който е подложен на натиск заради съдебни разследвания, засягащи хора от неговото обкръжение. Испанският министър-председател продължава да защитава Гарсия Ортис и да настоява, че той е невинен, докато десницата обвинява Санчес, че с поведението си подкопава независимостта на правосъдната система.

11.11.2025 13:58

Съдебният процес срещу главния прокурор на Испания задълбочава политическото напрежение за правителството на Санчес

Генералният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис е в центъра на безпрецедентен съдебен и политически скандал, който разтърси управляващата коалиция на премиера Педро Санчес, пише испанският в. „Паис“. Процесът срещу Гарсия Ортис – по обвинение в нарушаване на законите за поверителността чрез разкриване на информация за партньора на консервативния ръководител на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо – се превърна в тест за доверието в испанските институции.
03.11.2025 17:19

Главният прокурор на Испания се изправи пред Върховния съд по обвинение в разкриване на класифицирана информация

Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис се изправи пред Върховния съд по обвинения в разкриване на класифицирана информация по безпрецедентно и политически взривоопасно дело, помрачило мандата на лявото правителство на министър-председателя
28.10.2025 18:13

Испания обмисля промяна в закон от 1882 г., за да позволи на прокурорите да ръководят криминални разследвания вместо съдиите

Испанското правителство днес одобри законопроект, предвиждащ прокурорите да ръководят криминалните разследвания вместо съдиите, с което иска да приближи остарялата си съдебна система до тази в останалите европейски страни, предаде Ройтерс.
03.10.2025 17:58

Испанският главен прокурор се явява пред Върховния съд на страната по обвинение в разкриване на поверителна информация

Испанският главен прокурор Алваро Гарсия Ортис ще се яви от 3 до 13 ноември пред Върховния съд на страната, за да отговаря по дело за предполагаемо разкриване на тайни във връзка с предполагаемото изтичане на информация от имейл, свързан с делото за
09.09.2025 21:13

ЕФЕ: Върховният съд на Испания повдигна обвинение на главния прокурор

Съдията от Върховния съд Анхел Уртадо е разпоредил откриване на съдебно производство срещу главния прокурор Алваро Гарсия Ортис за разкриване на тайни във връзка с изтичане на информация по случая с данъчни измами на Алберто Гонсалес Амадор, който е партньор на премиера на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

