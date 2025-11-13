Защитата на испанския главен прокурор поиска оправдателна присъда по делото за разкриване на класифицирана информация

В последния ден от процеса срещу испанския главен прокурор Алваро Гарсия Ортис защитата на магистрата заяви в заключителната си пледоария, че той не е извършил "доказуемо престъпление", предаде Франс прес.

Главният прокурор е изправен пред безпрецедентно дело във Върховния съд за предполагаемо нарушение на съдебната тайна. Той е обвинен, че е разкрил пред журналисти съдържанието на имейл, свързан с дело за данъчни измами срещу партньора на ръководителката на автономната област Мадрид, Исабел Диас Аюсо - бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор.



По това дело Алваро Гарсия Ортис не е защитаван от адвокат, а от прокурорката Мария Анхелес Санчес Конде, която е и негова подчинена в йерархията на прокуратурата.

Процесът има не само юридическо, но и политическо измерение. Гарсия Ортис бе назначен за главен прокурор през 2022 г. от правителство на премиера социалист Педро Санчес, докато Исабел Диас Аюсо е водеща фигура в консервативната Народна партия, която е в опозиция.

Пред съда Гарсия Ортис отрече да е отговорен за изтичането на информацията, а защитата му поиска оправдателна присъда.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до шест години затвор.

От своя страна, адвокатът на бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор заяви, че срещу клиента му има политически заговор и че е нарушена "презумпцията за невинност". Адвокатът на Амадор поиска главният прокурор да бъде осъден на четири години затвор и да изплати на клиента му 300 000 евро обезщетение за "нанесени морални вреди".

Делото е смятано за ново изпитание за премиера Санчес, който е подложен на натиск заради съдебни разследвания, засягащи хора от неговото обкръжение. Испанският министър-председател продължава да защитава Гарсия Ортис и да настоява, че той е невинен, докато десницата обвинява Санчес, че с поведението си подкопава независимостта на правосъдната система.