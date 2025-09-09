ЕФЕ: Върховният съд на Испания повдигна обвинение на главния прокурор

Съдията от Върховния съд Анхел Уртадо е разпоредил откриване на съдебно производство срещу главния прокурор Алваро Гарсия Ортис за разкриване на тайни във връзка с изтичане на информация по случая с данъчни измами на Алберто Гонсалес Амадор, който е партньор на премиера на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Решението не подлежи на обжалване и изпраща главния прокурор на съд, като дава срок от десет дни на неговия адвокат да представи защитата по случая в писмен вид. Обвинението настоява за четири години лишаване от свобода и лишаване от правоспособност, докато Професионалната и независима асоциация на прокурорите (ПНАП) иска присъда от шест години.

В същото време съдът отхвърля искането за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, каквото бе поискано от тази асоциация ПНАП, като посочва, че съществува нормативна уредба за временно отстраняване на всеки член на прокурорската колегия по административен път, но тя не предвижда такава мярка за главния прокурор. По мнение на съда това представлява "правен вакуум“. Въпреки това съдията изпрати решението си до Прокурорската инспекция, която, ако прецени за необходимо, да предприеме съответните действия и да го уведоми за взетото решение.

Пет дни срок за внасяне на гаранцията

Съдия Уртадо определя гаранция в размер на 150 000 евро за Гарсия Ортис, за да покрие евентуални имуществено-финансови отговорности, които могат да възникнат – като съдебни разноски или глобата, предвидена за това престъпление. Той предупреждава, че ако сумата не бъде внесена в срок от пет дни, ще бъдат запорирани имуществени активи, за да се гарантира въпросната сума.

Сега на Наказателната колегия, която е специализирано звено във Върховния съд, ѝ предстои да определи датата на съдебното дело, което ще бъде историческо. Според източници, цитирани от ЕФЕ, вероятно то ще се състои през ноември пред съдебен състав от седем магистрати, съгласно правилата за разпределение.

Председател на съда ще бъде Андрес Мартинес Ариета, а към него ще се присъединят Мануел Марчена, Хуан Рамон Бердуго, Антонио дел Морал, Кармен Ламела, Ана Ферер и Сусана Поло.

От прокуратурата отказват да направят какъвто и да е коментар от уважение към съда и към процедурата, според източници от прокуратурата, цитирани от ЕФЕ.

Съдията смята, че е главният прокурор е разпространил поверителна информация

В своето решение съдия Уртадо изпраща Гарсия Ортис на съд за това, че „на основание на косвени доказателства е разкрил, в качеството си на главен държавен прокурор, тайни, до които е могъл да има достъп поради своята длъжност“, като същевременно подчертава, че „не съществуват основания за прекратяване на делото“.

Той обяснява, че имейлът от 2 февруари 2024 г., в който адвокатът на Гонсалес Амадор "по взаимно съгласие“ признава пред прокурора извършването на две данъчни престъпления, съдържа "поверителна информация, свързана с лични аспекти и данни на гражданин“, които са "подложени на критерии за поверителност и конфиденциалност“.

По този повод съдията посочва, че протоколът за съгласие, подписан от Главната прокуратура и Генералния съвет на адвокатурата, налага задължение за дискретност, според което „не е допустимо разпространение на каквато и да е информация към трети лица без разрешение на засегнатото лице, чието добро име може да бъде увредено от такова разкриване“.

Уртадо заявява, че това действие "подлага на съмнение престижа на институцията, с всички негативни последици, които това носи“, и добавя, че Гарсия Ортис е бил наясно с всичко това от момента, в който „поверителна информация, до която е имал достъп по длъжност като прокурор, е получила публичност, която не е трябвало да има и която е излязла извън рамките на поверителността, с която е била категоризирана", заключи съдията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)