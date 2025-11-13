РИОСВ може да санкционира кмета на София за неспазване на нормативни изисквания по Закона за управление на отпадъците, каза министър Манол Генов

Кметът на София Васил Терзиев може да бъде санкциониран от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) за неспазване на нормативни изисквания по Закона за управление на отпадъците. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на заседанието на ресорната комисия в парламента в отговор на въпрос от Валентин Милушев (ГЕРБ-СДС) относно кризата с боклука в столицата.

По думите на Генов регионалната инспекция е извършила редица проверки, като са издадени 25 предписания и са съставени 12 акта.

До момента декларирам, че на база на данните ние не сме в състояние да дадем на софиянци информация за живота на депото за отпадъци, както и до колко е изчерпан капацитетът, заяви още министър Генов.

На въпрос на Красимира Нинова-Катинчарова ("Величие") за нерегламентираното сметище до река Искър в община Самоков министър Генов каза, че РИОСВ – София трябва да предприеме мерки за изчистването му.

В момента правим основен преглед, който да установи на колко места няма сепариращи инсталации за третиране на отпадъци, на много места липсват компактори, които намаляват обема на депонирания отпадък. Проблем по отношение на депонирането на отпадъци има в Пловдив, в Угърчин и Ловеч има силно надвишаване на отпадъка, каза Манол Генов в отговор на въпрос на Николай Нанков (ГЕРБ-СДС).