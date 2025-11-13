Шотландия получи същия кредитен рейтинг като Обединеното кралство, докато Единбург планира да пласира собствени облигации

Международните рейтингови агенции „Мудис“ (Moody's) и „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) повишиха кредитния рейтинг на Шотландия - една от четирите съставни области на Обединеното кралство. Така Шотландия достига равнището на рейтинга на страната, докато планира да пласира собствени облигации за първи път, съобщи „Файненшъл таймс“.

„Мудис“ обяви, че увеличава кредитния рейтинг на Шотландия до ниво „Aa3“, а „Ес енд Пи Глоубъл“ – до „AA“. Със същите рейтинги агенциите оценяват и Великобритания.

Тези оценки проправят пътя пред Шотландия да емитира свои собствени облигации, наречени „килтове“ (kilts). Това би била първата квазисуверенна емисия на Единбург от края на 17 век, отбелязва изданието.

Управляващата Шотландска национална партия (ШНП) определи продажбата на облигации като начин за изграждане на доверие на финансовите пазари в стремежа си към независимост и финансиране на инвестиции в инфраструктурата.

Евентуална победа на ШНП на изборите за парламент на Шотландия през май би подсигурила провеждането на референдум за независимост, заяви първият министър на Шотландия Джон Суини.

Повишаването на кредитните рейтинги на Шотландия отразява отговорното управление на дълга и финансите от страна на правителството, каза министърът на финансите Шона Робисън.

„Високите кредитни рейтинги ще подкрепят нашите по-широки усилия за стимулиране на икономическия растеж“, уточни тя.

Очаква се Суини да предостави актуална информация за напредъка по издаването на шотландски облигации, добави министърът.

„Мудис“ (Moody's) и „Ес енд Пи Глоубъл“ обявиха, че рейтингите им се основават на рамката за децентрализация на Обединеното кралство. Шотландия получава по-голямата част от финансирането си от централното правителство.

Според агенциите Шотландия провежда „предпазлива“ фискална политика. „Много ниските нива на дълг“ биват подкрепени от „изключителната вътрешна ликвидна позиция“ на страната благодарение на финансирането от Министерството на финансите на Обединеното кралство, посочиха от „Ес енд Пи Глоубъл“.

Рейтингът обаче може да бъде понижен, ако Шотландия предприеме „съществени стъпки“ към независимост от Обединеното кралство, вероятността за което е „ниска“, предупреждават експертите.

„Мудис“ също посочи, че евентуалното излизане на Единбург от Обединеното кралство „може да окаже натиск за понижение“ на рейтинга на Шотландия.