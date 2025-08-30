Подробно търсене

Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

Марин Колев
Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
30.08.2025 18:26
 (БТА)

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда. 

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража".

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция.

/ЛРМ/

