Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража".

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция.