Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о (последно) място при дебюта си на турнирите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара (Турция).

Двамата събраха сбор от 69.44 точки, след като бяха оценени с 29.41 за ритмичния танц и с 40.03 за волната програма.

Димитрова и Рябцев започнаха съвместна работа през юли 2024 година в Русия под ръководството на Наталия Линичук.

Победители при танцовите двойки в Анкара станаха Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) със 155.14 точки.