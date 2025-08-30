Подробно търсене

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

Ива Кръстева
Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара
Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о място на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара
снимка: AP Photo/Bernat Armangue
Анкара,  
30.08.2025 19:48
 (БТА)

Танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев завърши на 17-о (последно) място при дебюта си на турнирите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара (Турция).

Двамата събраха сбор от 69.44 точки, след като бяха оценени с 29.41 за ритмичния танц и с 40.03 за волната програма.

Димитрова и Рябцев започнаха съвместна работа през юли 2024 година в Русия под ръководството на Наталия Линичук.

Победители при танцовите двойки в Анкара станаха Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) със 155.14 точки.

/ИК/

Свързани новини

28.08.2025 11:26

С танцовата двойка Елена Димитрова и Алексей Рябцев започва участието на България в Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки в Анкара

Двамата ще направят дебют на международния лед. Димитрова и Рябцев започнаха съвместна работа през юли 2024 година в Русия под ръководството на Наталия Линичук.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:35 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация