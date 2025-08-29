Александър Златков се отказа от участие на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Българският фигурист Александър Златков няма да се включи в олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин (Китай), която ще се състои от 18 до 21 септември. Решението е взето заради липсата на достатъчно време за подготовка и изработване на новите му състезателни програми на необходимото високо ниво.

Златков вече гледа към Европейското и Световното първенство през следващата година. Основен фокус в подготовката му ще бъде овладяването на троен аксел и четворни скокове - елементи, без които е трудно да се поддържа конкурентност в световния елит, обявиха от щаба му.

Така България ще остане само с една олимпийска квота във фигурното пързаляне за Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година. Тя принадлежи на Александра Фейгин, която си я извоюва по време на Световното първенство в Бостън през месец май. Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще бъде единственият роден представител в този спорт на Олимпиадата.