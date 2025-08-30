Творци от цялата страна се събраха „На Варошлийски раздумки“ в Ловеч. Една от малките и китни улички в стария квартал „Вароша“ се изпълниха със занаятчийски изделия, нетрадиционни храни и напитки, а вечерите звучат поезия и музика. Това се случва по време на първия фестивал „На Варошлийски раздумки“, който е тридневен - от 29 до 31 август. Организатор и двигател на събитието е творецът и поет Надежда Вътева.

„Идеята е да дойдат хора и да се вдъхновят от други, които са дошли да представят своите невероятни продукти, които изработват със сърце и душа, да продумат с тях добри думи. Това е и мотото на нашия първи фестивал. Да се вдъхновят от добрината на хората, от искреното и лично отношение към всеки един, който е дошъл тук и да напишат по една добра дума за нас, да вземат по една такава за тях и да усетят духа на фестивала“, каза за БТА Надежда Вътева.

Цяла врата с добри думи вече са изписали гостите на фестивала, а специално от организаторката те също получават такива.

През трите дни гостите могат да видят изделия от керамика, чаши, бижута, кожени изделия, свещи с послания, пръстени от дръжки от лъжички, мини екосистема в стъклен съд, плетени играчки. Производители от цяла България са дошли да зарадват гостите с кулинарни изкушения като хумус, лютивка, сладкиши, домашни сладоледи и още други.

Йоана Драганова от Варна изработва натурални свещи от соев восък. „Ръчно изработени са всички цветя, имаме и дървени свещници и подноси. Правим свещи от любов, за всеки да има по нещо, с натурални елементи, дървени, памучни фитили и натурални оцветители, различни аромати“, заяви тя пред БТА.

Михаил Балабанов представя на базара екосистема в стъклен съд, в който са положени почва, дренажен слой, мъх, тропически растения и декорации. По думите на Балабанов затворените терариуми са подходящи за подарък, защото, за разлика от цветята, те са устойчиви. Могат да издържат с месеци, дори година, без да се полагат грижи за тях.

„Ние създаваме ръчно направени лампи, творим дървени къщички, коледни играчки, бижута. Работим с дърво и се стараем да създаваме домашен декор. С лампите внасяме светлина и топлина в дома на човека“, разказа Денис Галенков.

Творческият базар е подреден в 14 шатри с над 20 творци. В организирани работилнички най-малките могат сами да се докоснат до занаятите и изработят свой предмет, който да отнесат за спомен вкъщи.

Тази вечер в музикалната програма ще се включат Чавдар Вълков (цигулка) и Лора Табакова (виолончело), утре фестивалът ще завърши с изпълненията на дамска вокална студия „Аойда“ и група „ГоджиБери“.

Организатор на фестивала е „Творилница с Надежда“ със съдействието на Община Ловеч и партньори.