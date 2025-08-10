Нападателят на Интер Милано Себастиано Еспозито преминава в Каляри

Младият нападател на Интер Милано Себастиано Еспозито ще направи трансфер в новака в Серия А Каляри, твърди журналистът Николо Скира. Клубът от Сицилия ще плати 4,5 милиона евро за правата на тарана, като Интер ще запази и 40% от правата на футболиста при бъдещ трансфер. Еспозито подписва договор с Каляри до 2030.

Еспозито е в академията на Интер още от 12-годишен. Той е играл твърде малко за първия тим на "нерадзурите", като е трупал опит под наем в СПАЛ, Венеция, Бари, Сампдория, а миналия сезон и в Емполи. Нападателят има опит и в чужбина, като е обличал фланелката на Базел и Андерлехт. Той игра за Интер на Световното клубно първенство това лято в САЩ. Нападателят има 13 мача и едно попадение за младежкия национален тим на Италия.