Българският шампион Лудогорец (Разград) започва в турнира Лига Европа с гостуване на шведския Малмьо и завършва с домакинство на френския Ница, стана ясно днес, след като европейската футболна асоциация (УЕФА) обяви пълната програма по дни и часове.

Началото на турнира е на 24 и 25-и септември, когато е и т.нар "седмица на Лига Европа", след като УЕФА реши за всеки от трите турнира да има такъв "прозорец", когато другите две състезания не се провеждат.

Така лудогорските "орли" започват на 21-и септември (сряда) от 22.00 часа с гостуване на шведския Малмьо. Първото домакинство на играчите на треньора Руи Мота е на 2-и октомври (четвъртък) срещу испанския Бетис. Мач номер 3 е гостуване на Йънг бойс (Берн) на 23-и октомври от 22.00 часа, а на 6-и ноември от 22.00 часа отново имат визита – на унгарския Ференцварош.

Следват две домакинства - на Селта (Виго) на 27-и ноември и на ПАОК (Солун) с Кирил Десподов в състава на 11-и декември от 19.45 часа.

След Нова година разградчани ще пътуват до Шотландия за мач с Глазгоу Рейнджърс от 22.00 часа на 22-и януари. Последният им двубой е пак от 22.00 часа на 29-и януари – домакинство на френския Ница.

През този сезон, както и в миналия, турнтирът Лига Европа се провежда в единна групова фаза с участието на 36 отбора. Всеки тим играе по осем мача – четири като домакин и четири като гост срещу два отбора от всяка урна при жребия. Първите осем в крайното класиране продължават директно към осминафиналите. Заелите местата от 9-о до 24-о играят в плейофен кръг за останалите осем места на осминафиналите. Съставите от 25-о до 36-о място отпадат от турнира.

Пълна програма за мачовете на Лудогорец в основната фаза на турнира Лига Европа: 1-и кръг: Малмьо (Швеция) – Лудогорец – 24-и септември, 22.00 часа 2-и кръг: Лудогорец (Разград) – Бетис (Испания) – 2-и октомври, 19.45 часа 3-и кръг: Йънг бойс (Швейцария) – Лудогорец (Рз) – 23-и октомври, 22.00 часа 4-и кръг: Ференцварош (Унгария) – Лудогорец (Рз) – 6-и ноември, 22.00 часа 5-и кръг: Лудогорец (Рз) – Селта (Виго, Испания) – 27-и ноември, 19:45 часа 6-и кръг: Лудогорец (Рз) – ПАОК (Солун) – 11-и декември, 19:45 часа 7-и кръг: Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) – Лудогорец (Рз) – 22-и януари, 22.00 часа 8-и кръг: Лудогорец (Рз) – Ница (Франция) – 29-и януари, 22.00 часа