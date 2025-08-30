Лил и Нант постигнаха победи в мачовете от третия кръг на Лига 1

Лил постигна разгромна победа със 7:1 като гост на Лориен в мач от третия кръг на футболното първенство на Франция.

Роман Перо откри за гостите в 46-ата минута, а Матиас Фернандес-Пардо удвои в 53-ата. Самбу Сумано пропусна дузпа за домакините, но при добавката в 64-ата минута Тосин Айегън се разписа. Фернандес-Пардо пак беше точен в 77-ата преди Игман Хамза да се разпише четири по-късно. Хакон Арнар Харалдсон в 87-ата минута направи 5:1. В добавеното време Хамза и Осаме Сарауи се разписаха за крайното 7:1.

Лил е лидер в класирането със 7 точки, а Лориен е 10-и с 3.

Нант се наложи над гостуващия Оксер с 1:0 в друга среща от кръга. Мостафа Мохамед вкара единственото попадение още в 8-ата минута.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция: Лориен - Лил - 1:7 Нант - Оксер - 1:0 Тулуза - ПСЖ - в момента в неделя: Анже - Рен Льо Авър - Ница Монако - Страсбург ФК Париж - Мец Лион - Марсилия от петък: Ланс - Брест - 3:1