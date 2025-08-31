Аджерпрес: Гала концерт на Националната опера в Букурещ ще се състои на Експо 2025 в Осака на 4 септември

Румъния ще представи на 4 септември на Световното изложение Експо 2025 в Япония гала концерта „Румънски оперни звезди в Осака“, съобщи Националната опера в Букурещ в прессъобщение, предаде за БТА агенция Аджерпрес.

Концертът ще се състои в залата Expo National Day Hall, като в него ще участват международно признати солисти от Румъния – сопраното Анита Хартиг и тенорът Щефан Поп, които ще се присъединят към баритона Щефан Игнат от Националната опера в Букурещ, за да изпълнят заедно с Националния оперен оркестър на Букурещ под диригентството на Даниел Жинга композиции от Пучини, Верди, Енеску, Дедиу, Бредичану и други.

„Участието на Националната опера в Букурещ в Expo 2025 в Осака е възможност да покажем, че Румъния има артисти и институции, способни да представят страната на най-високо ниво. Искаме международната публика да открие чрез музиката както нашето културно наследство, така и творческата сила на съвременната румънска лирична сцена. Този концерт е момент на среща между нашата култура и една любознателна и отворена международна публика. Надяваме се, че чрез тази гала ще оставим силен отпечатък от нашата музикална идентичност. Благодарим на румънското Министерство на външните работи, че ни покани да представим страната ни на такова важно събитие“, заяви диригентът Даниел Жинга, директор на Националната опера в Букурещ, цитиран в съобщението.

Участието на Националната опера в Букурещ в Експо 2025 Осака ще бъде допълнено от рецитали, които ще се проведат в румънския павилион от камерни ансамбли от оперния оркестър.

Експо 2025 Осака ще продължи до 13 октомври и ще събере над 160 страни и международни организации около централната тема „Проектиране на бъдещото общество за нашия живот“.

Румъния участва със собствен павилион, озаглавен „Румъния, земя на утрешния ден“, проектиран като мултисензорно пространство, което съчетава традиция и иновации, като част от ключовата подсекция „Спасяване на животи“.

Павилионът предизвика значителен интерес от страна на публиката: през първите два месеца той посрещна над 250 000 посетители, три месеца след откриването броят на посетителите надхвърли 360 000, а в средата на август достигнаха 500 000, което потвърждава особената видимост на Румъния на Expo 2025 Osaka, се отбелязва в съобщението.

