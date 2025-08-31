Оже-Алиасим елиминира третия в схемата Зверев в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис

Феликс Оже-Алиасим навакса един сет пасив, за да победи третия в схемата Александър Зверев с 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:4 на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Канадецът постигна една от най-големите победи в кариерата си и достигна четвъртия кръг в Ню Йорк за първи път от участието си в полуфинала през 2021 г.

"Все още съм млад, но минаха няколко години и аз вървя по пътя си... Някои от вас може би ме гледат за първи път тази вечер, но това е наистина добро чувство“, каза 25-годишният тенисист.

"Работата не е свършена. Турнирът все още продължава. Но това означава много за мен. Много упорита работа. Много години работа.“

Зверев направи пробив още в първия гейм и успя да вземе първия сет с 6:4.

Във втория сет двамата бяха безупречни на сервис и нито един нямаше точка за пробив, като се стигна до тайбрек, в който канадецът надделя с 9:7.

Зверев, все още търсещ първата си титла от Големия шлем, допусна ранен пробив в третия сет и това се оказа решаващо за успеха на Оже-Алиасим с 6:4.

Оже-Алиасим пое пълен контрол в четвъртия сет, като направи пробив и постигна решително предимство, завършвайки сета на свой сервис, за да си осигури победата.

Канадецът ще се изправи в следващия кръг срещу руснака Андрей Рубльов, който надигра квалификанта Коулман Вон (Хонконг) с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.