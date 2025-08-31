Подробно търсене

Тотнъм е фаворит за подписа на Аканджи

Мирослав Димитров
Тотнъм е фаворит за подписа на Аканджи
Тотнъм е фаворит за подписа на Аканджи
AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
31.08.2025 09:11
 (БТА)

Защитникът на Манчестър Сити Мануел Аканджи може да продължи кариерата си в друг клуб от Висшата лига - Тотнъм, съобщават британските медии.

Според информациите, лондонският клуб се интересува от 30-годишния швейцарец и е фаворит за подписа на играча, към когото апетити имат още Милан и Кристъл Палас.

Аканджи играе за Сити от 2022 г. През това време той е изиграл 136 мача във всички турнири с 5 гола и 3 асистенции. Договорът на играча с клуба е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 28 милиона евро.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:22 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация