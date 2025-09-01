Подробно търсене

Швейцарският национал Мануел Аканджи сменя Манчестър Сити с Интер

Кремена Младенова
Швейцарският национал Мануел Аканджи сменя Манчестър Сити с Интер
Швейцарският национал Мануел Аканджи сменя Манчестър Сити с Интер
снимка: AP Photo/Rui Vieira
Манчестър,  
01.09.2025 16:44
 (БТА)

Швейцарският национал Мануел Аканджи преминава под наем от Манчестър Сити в италианския Интер, информира в социалните мрежи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Интер ще плати 2 милиона евро за 30-годишния футболист и ще поеме изплащането на част от заплатата му.

В договора на защитника е включена и опция за закупуване на стойност 15 милиона евро.

Опцията ще стане задължителна, ако Аканджи играе в поне 50% от мачовете на Интер и ако грандът от Милано спечели титлата в Серия А през настоящия сезон.

Интерес към Мануел Аканджи проявяваха още Тотнъм и Кристъл Палас, но бранителят ще продължи кариерата си в Италия.

/КМ/

Свързани новини

31.08.2025 09:11

Тотнъм е фаворит за подписа на Аканджи

Защитникът на Манчестър Сити Мануел Аканджи може да продължи кариерата си в друг клуб от Висшата лига - Тотнъм, съобщават британските медии. Според информациите, лондонският клуб се интересува от 30-годишния швейцарец и е фаворит за подписа на
14.02.2025 16:10

Нова контузия в Манчестър Сити, защитникът Мануел Аканджи ще бъде извън игра за 10 седмици

Защитникът на Манчестър Сити Мануел Аканджи е изправен пред отсъствие от терена за 10 седмици, тъй като е получил контузия в слабините, обяви днес мениджърът на тима Хосеп Гуардиола. Швейцарският национал се подложи на преглед със скенер и разбра,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:04 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация