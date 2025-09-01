Швейцарският национал Мануел Аканджи сменя Манчестър Сити с Интер

Швейцарският национал Мануел Аканджи преминава под наем от Манчестър Сити в италианския Интер, информира в социалните мрежи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Интер ще плати 2 милиона евро за 30-годишния футболист и ще поеме изплащането на част от заплатата му.

В договора на защитника е включена и опция за закупуване на стойност 15 милиона евро.

Опцията ще стане задължителна, ако Аканджи играе в поне 50% от мачовете на Интер и ако грандът от Милано спечели титлата в Серия А през настоящия сезон.

Интерес към Мануел Аканджи проявяваха още Тотнъм и Кристъл Палас, но бранителят ще продължи кариерата си в Италия.