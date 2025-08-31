Турски гражданин е загинал в катастрофа тази сутрин на международния път Е79 в участъка преди Враца

Турски гражданин, водач на автомобил "Мерцедес", е загинал при катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е79 в участъка преди входа на Враца, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир, а причината тепърва се изяснява.

Двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията. Екипите работят, на мястото на катастрофата.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.