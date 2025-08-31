Ига Швьонтек надигра трудно Анна Калинская в мач с 67 непредизвикани грешки на Откритото първенство на САЩ

Втората ракета в света Ига Швьонтек срещна сериозни трудности, но успя да преодолее съпротивата на Анна Калинская със 7:6(2), 6:4 на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Полякинята губеше с 1:5 в първия сет и спаси четири сетбола в осмия гейм, като показа завиден характер, обърна развоя на мача и спечели първия сет след тайбрек.

Рускинята, поставена под номер 29, изглежда бе готова да повтори победата си срещу Швьонтек в Дубай миналата година, като затрудни сериозно шампионката от "Уимбълдън" и във втория сет, но Швьонтек отново запази хладнокръвие и приключи двубоя след 6:4.

"Е, със сигурност не беше лесен мач, особено след началото“, каза Швьонтек.

"Радвам се, че се върнах и започнах да играя по-добре, защото със сигурност направих някои грешки в началото на първия сет, които ми се искаше да не се случват.“

Двубоят бе изпълнен с общо 67 непредизвикани грешки и девет пробива и единствено шампионскияj манталитет на Швьонтек в ключовите моменти й помогна да извоюва победата.

"При резултат 5:1 или нещо подобно е лесно да се паникьосваш, а аз не го направих. Така че това е добре“, каза Швьонтек.

Шесткратната шампионка от Големия шлем разкри, че е направила важни тактически корекции по средата на мача.

"Фокусирах се върху две технически неща, които разбрах, че може да ми помогнат. Когато топката беше по-лесна, понякога играех твърде дълго. Исках да запазя разликата, предполагам, за да не правя непредизвикани грешки", каза тя.

Победата изстрелва Швьонтек на осминафиналите за пета поредна година в Ню Йорк, където ще се изправи срещу 13-тата поставена Екатерина Александрова, която надигра Лаура Зигемунд с 6:0, 6:1.

Осмата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 4:6, 6:2.