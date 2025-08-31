Католически храм в белослатинското с. Бърдарски геран се стопанисва от фондация, която търси начини да го възстанови

Католическият храм „Дева Мария – Майка на Светата надежда“ в белослатинското село Бърдарски геран се стопанисва от едноименна фондация, учредена през 2021 година. Храмът не работи от години, а от фондацията издирват информация и архиви за създаването на църквата, търсят възможности за възстановяването й, завършена и осветена през 1929 година.

Семейството на Мариела Калчева от Бърдарски геран придобива църквата през 2018 година, разказа тя за БТА. По думите й храмът, познат като „немската църква“, е бил част от имот, включващ манастир на сестрите от Ордена на бенедиктинките, детска забавачница, училище. Около десет декара бил целият имот. Беше обявен един от имотите за продажба и със съпруга ми решихме да го купим, без да знаем за какво ще го ползваме. По-скоро бяхме водени от идеята, че мястото е част от историята на нашето село Бърдарски геран, каза Калчева. По време на сделката сестра Елизабет, тогавашен настоятел на Ордена на бенедиктинките, изяви желание да ни дарят храма. Дадохме си време да помислим, осъзнавайки, че това е голяма отговорност, защото повече от 40 години тази църква тънеше в разруха, допълни Калчева. Това е божи храм и ние не се възприемаме като собственици, по-скоро сме стопани, добави тя. След придобиването създават едноименна фондация и започват да издирват архиви, източници за историята на самите сгради.

Интересен факт е, че на входа на храма има надпис, който гласи, че е в памет на основателя на тази църква госпожица Корнелия Т. М. Е. Шаде, Остербек – 1933 – Холандия, допълни за БТА и Ралица Моллова, която е част от екипа на фондацията. Тя разказа, че са намерили близки на Корнелия Шаде, които са предоставили семеен снимков материал.

Моллова добави, че светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, покровители на Европа, са изографисани над олтара на католическата немска църква в Бърдарски геран. По думите й това е уникален за страната ни стенопис. Така се случи, че точно на 11 май 2021 г. създадохме фондацията и за нас това е случайност в неслучаен ден, в който честваме светите братя. Това е знак от Господ, добави тя.

До момента е ремонтиран покривът на църквата с помощта на дарители. Мариела Калчева добави, че много хора са подкрепили каузата за обновление. Една дама, която има къща в близост до храма и е пенсионер, в продължение на две години даряваше всеки месец по 50 лв. за ремонта. Такива хора като нея ни дават силата и вярата, че ще успеем и ще направим най-доброто за нашата църква, допълни Калчева.

Храмът „Дева Мария – Майка на Светата надежда“ се намира в източната част на с. Бърдарски геран. Изграден е в рамките на немската енория, обособена в тази част на селото, заселено от банатски българи католици, които се завръщат в родината си след Освобождението. Заедно с тях идват и германски семейства, т.нар. „шваби“, които по онова време били многобройни в областта Банат. Двете общности си сътрудничели добре там – едните били добри земеделци, а другите – занаятчии, и затова решили да продължат тази симбиоза, като създават в Бърдарски геран своеобразен земеделски, културен и духовен католически център.

БТА припомня, че вчера, 30 август, в Бърдарски геран се състоя Балът на банатските българи.