Ван Морисън отбелязва днес 80-ия си юбилей с концерт в родния Белфаст

Певецът Ван Морисън днес отбелязва 80-ия си юбилей с концерт в "Уотърфронт хол" в родния град Белфаст, Северна Ирландия, съобщава сайтът на залата.

Той е смятан за един от най-успешните музиканти, родени в Белфаст. По време на своята кариера, продължила седем десетилетия, Ван Морисън издава над 40 албума, като най-известните са Astral Weeks (1968), Moondance (1970), Tupelo Honey (1971), St Dominic’s Preview (1972), Common One (1980), Irish Heartbeat (1988) заедно с дъблинската група, изпълняваща традиционен ирландски фолклор The Chieftains.

Дели сцената с музиканти като Боб Дилън и Мъди Уотърс. Печели шест награди "Грами", посветен е в рицарство, има почетни докторски степени от Кралския университет в Белфаст и Университета на Ълстър, включен е и в Залата на славата на рокендрола. През 2013 г. градският съвет на родния му Белфаст го удостоява с отличието "Свободата на града"- най-високата награда, която присъжда.

Ван Морисън е роден на 31 август 1945 г. с името Джордж Айрън Морисън. Баща му работи в същата корабостроителница, в която е построен корабът "Титаник". Музикантът наследява от него любовта към музиката, слушайки колекцията му от блус, джаз и кънтри плочи в своето детство.

Кариерата на Ван Морисън започва, когато е 13-годишен, се казва в биографичната справка, качена на неговия уебсайт. Като пътуващ музикант, той пее и свири на китара и саксофон. Със своята първа група - Them, записва два от най-популярните си хита Gloria и Here Comes The Night. Морисън продължава да се развива като самостоятелен музикант, издавайки песента Brown Eyed Girl през 1967 г. Последният си албум Remembering now той издаде по-рано тази година.

В творчеството на Ван Морисън Белфаст заема съществено място, твърди сайтът Tourism Ireland. Градът организира туристически разходки, които започват от началното училище, в което музикантът е прекарал много часове от своето детство и дори е увековечил в песента си The Healing Game. Маршрутът е 3,5 км и минава покрай много забележителности в града, възпяти в 12 песни на Морисън. В Белфаст също се разработва проект за превръщането на родния дом на музиканта в къща музей.