Априлци е домакин на IV-тия живописен пленер „Споделено в цвят“, който започва от днес и ще продължи до 5 септември. Творческата проява се организира от Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“ със съдействието на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак и Дом „Д-р Църов“, съобщи за БТА управителят на изложението Доротея Гюрджийска - Иванова.

Участниците в пленера са творци с богати художествени биографии, а част от тях са преподаватели в НХГ "Цанко Лавренов", във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Националното училище по приложни изкуства (НУПИ) „Проф. Венко Колев“ в Троян.

Те имат възможността да рисуват сред красивата природа на град Априлци и Стара планина, както и да покажат произведенията си в изложба, посочи Иванова.

По думите й основната цел на пленера е обмяната на художествен и културен опит между художници и преподаватели. „Екипът на Художествената гимназия кани известни автори, които да представят своите съвременни търсения и творчески иновация в областта на визуалните изкуства, както и да обсъдят класическите и съвременните методи в преподаването на младежи с художествени заложби. Участниците ще споделят иновативни, добри и работещи практики, приложими в образователния процес, насочен към ученици и студенти по изкуства“, каза Доротея Гюрджийска - Иванова.

Тя добави, че с творбите от пленера ще бъде подредена изложба в експозиционния комплекс на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Орешак, която ще бъде открита на 5 септември. Ще бъдат представени работите, реализирани в разнообразни стилове и техники от художниците Боряна Мичева, Владимир Киров, Диана Папазова, Деница Иванова-Александрова, Красимира Друмева, Михаил Маламски, Петър Чучулигов, Полина Тодорова, Теодора Ковачева и Светлозар Чавдаров.

Част от творбите ще станат собственост на НХГ “Цанко Лавренов”.