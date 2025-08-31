Израел съобщи, че е поразил обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофор в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофор в Южен Ливан", се казва в изявление на армията.