Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, няма пострадали хора и опасност за обекти

Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Сигналът е подаден към 20:00 часа тази вечер. На място за изпратени пет пожарни автомобила.

Няма пострадали хора или опасност за обекти, казаха от пожарната.