Подробно търсене

Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, няма пострадали хора и опасност за обекти

Иван Лазаров
София,  
30.08.2025 20:43
 (БТА)

Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. 

Сигналът е подаден към 20:00 часа тази вечер. На място за изпратени пет пожарни автомобила. 

Няма пострадали хора или опасност за обекти, казаха от пожарната.  

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:06 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация