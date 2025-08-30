Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, няма пострадали хора и опасност за обекти

site.btaСухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, няма пострадали хора и опасност за обекти
Сухи треви горят в квартал „Димитър Миленков“ в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.
Сигналът е подаден към 20:00 часа тази вечер. На място за изпратени пет пожарни автомобила.
Няма пострадали хора или опасност за обекти, казаха от пожарната.
/ЛРМ/
