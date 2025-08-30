Стотици хора се включиха в антивоенно шествие днес в германския град Кьолн

site.btaСтотици хора се включиха в антивоенно шествие днес в германския град Кьолн
Стотици хора се включиха днес в антивоенно шествие в германския град Кьолн, предаде ДПА.
Част от участниците в шествието, което премина през центъра на Кьолн, влязоха в стълкновение с полицията.
Говорител на демонстрантите заяви, че силите на реда са обградили протестиращи и че между 40 и 60 души са ранени, но не им е разрешено да отидат в болница.
Говорител на полицията каза, че демонстранти са атакували служители на реда, и изтъкна, че не може да потвърди информацията, че има ранени сред протестиращите.
"Медицинска помощ със сигурност е достъпна, когато е необходима", заяви полицията.
Организаторите на протеста казват, че в него са взели участие до 3000 души.
Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба".
Германия готви промени в законодателството си, които да гарантират набирането на повече хора за въоръжените сили на принципа на доброволната военна служба.
Това е една от няколкото стъпки, насочени към подобряване на отбранителната способност на Германия на фона на геополитическите изменения, които правят Западна Европа по-уязвима по отношение на идващите от Русия заплахи, отбелязва ДПА.
