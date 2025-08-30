Стотици хора се включиха в антивоенно шествие днес в германския град Кьолн

Стотици хора се включиха днес в антивоенно шествие в германския град Кьолн, предаде ДПА.

Част от участниците в шествието, което премина през центъра на Кьолн, влязоха в стълкновение с полицията.

Говорител на демонстрантите заяви, че силите на реда са обградили протестиращи и че между 40 и 60 души са ранени, но не им е разрешено да отидат в болница.

Говорител на полицията каза, че демонстранти са атакували служители на реда, и изтъкна, че не може да потвърди информацията, че има ранени сред протестиращите.

"Медицинска помощ със сигурност е достъпна, когато е необходима", заяви полицията.

Организаторите на протеста казват, че в него са взели участие до 3000 души.

Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба".

Германия готви промени в законодателството си, които да гарантират набирането на повече хора за въоръжените сили на принципа на доброволната военна служба.

Това е една от няколкото стъпки, насочени към подобряване на отбранителната способност на Германия на фона на геополитическите изменения, които правят Западна Европа по-уязвима по отношение на идващите от Русия заплахи, отбелязва ДПА.