"От двата мача във Варна искахме да спечелим 4 точки и се радвам, че успяхме", каза треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич

Изказване на треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич след срещата от 7-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и пловдивския тим, завършила 2:1 за гостите.

През седмицата имахме много проблеми с вирус, включително и с болни футболисти и хора от спортно-техническия щаб, затова наистина тези четири точки, които спечелихме е страхотно за нас. Можем със сигурност да се подобряваме.

Първото полувреме беше добро, доволен съм като цяло, но има, разбира се, какво да се желае. През второто полувреме беше трудно за нас. Не пресирахме достатъчно Спартак, а Спартак е добър отбор, който също искаше да победи. Имахме проблеми в края, но в крайна сметка съм доволен, че преживяхме това и се измъкнахме с три точки.

Не, няма да имаме контролна среща в паузата на първенството. Искаме да дадем почивка най-вече на титулярите, идеята е да ги предпазим от контузии. Със сигурност момчетата ще получат няколко дни почивка. През последните две седмици всички доста сериозно се вложиха в тренировките, подобрихме представянето си. Енергията беше на ниво. Но контрола няма да има, ще има няколко почивни дни, след които ще се фокусираме изцяло в тренировъчния процес и и предстоящия мач срещу Лудогорец".