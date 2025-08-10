В Плевен и Кнежа мобилни екипи на здравната инспекция ще помагат на граждани да активират приложението еЗдраве

В Плевен и Кнежа през следващата седмица мобилни екипи на Регионалната здравната инспекция (РЗИ) ще помагат на граждани да активират приложението еЗдраве на своите смарт телефони. Това съобщават на официалния си сайт от инспекцията.

На 12 август екипите ще бъдат от 10:00 до 13:00 часа в Панорама мол в Плевен. На 14 август в същите часове кампанията ще спре в Кнежа. Служителите на РЗИ ще са на разположение на гражданите в Общински социален комплекс "Майка Кухня".

БТА припомня, че инициативата е част от лятна национална кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве на Министерството на здравеопазването. Тя започна през юли и ще продължи до края на септември. Целта е всеки български гражданин да получи лесен достъп до своето електронно здравно досие – директно през телефона.

По този повод се организират мобилни пунктове в областта, в които служители ще помагат на всеки, който желае, да активира приложението на мобилното си устройство. На място гражданите ще получават безплатно съдействие за сдвояване на телефона с електронното здравно досие.