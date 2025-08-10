Безплатни интензивни курсове за усвояване на сценични и актьорски техники организира театрална студия „Нюанси“ в Троян

Три безплатни интензивни курса за усвояване на сценични и актьорски техники организира театрална студия „Нюанси“ в Троян, съобщи за БТА режисьорът Теодор Лука, създател на школата. Първите два уъркшопа са двудневни и ще се проведат в сградата на театъра.

На 14 и 15 август желаещите могат да участват в обучение на тема „Методът „Сузуки“ и как можем да приложим физическа подготовка за развиване на емоционална интелигентност и актьорски умения“, под ръководството на Моника Генкова. Методът „Сузуки“ е актьорски тренинг, който се занимава с невидимото тяло. Създаден е с цел да дезориентира баланса, да наруши обичайното дишане и да експериментира с това какви са границите на изразяване – физически и емоционално, разказа Лука.

Вторият уъркшоп е на 16 и 17 август, под ръководството на Теодор Лука, и е на тема „Работа с маска в контекста на актьорски тренинг“. Творческата работилница ще се фокусира върху втория етап на обучение в системата на Жак Льокок, в който маската се използва като инструмент, чрез който актьорът пренасочва концентрацията си върху своето тяло.

От 2 до 9 септември също ще има творческа работилница, водена от Боряна Драгневска. Тя ще се проведе в Туристическия информационен център в Троян. Темата ѝ е „Деконструиране и обединение - движението според Рудолф Лабан“. Уъркшопът има за цел да предостави на участниците методи за развиване и разнообразяване на физическите умения в актьорската им практика. В края на работилницата ще бъде представен спектакъл в Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в Троян.

Събитията се осъществяват с финансовата подкрепа на Община Троян, посредством проект, спечелил финансиране по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.