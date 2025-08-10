Общо 31 досъдебни производства за причиняване на пожари по непредпазливост са образувани в Пазарджишко от началото на годината, съобщиха от Районната прокуратура в Пазарджик. До момента няма установен умишлен палеж.

През 2024 година случаите са 49, като са образувани и шест производства за умишлени палежи. Статистиката на прокуратурата включва всички възникнали пожари – в жилища, обществени места, пътища, автомобили, горски масиви, сгради и други.

От полицията допълват, че от началото на жътвената кампания тази година са съставени 12 акта за нерегламентирано палене на огън на открито в Пазарджишка област.

Вчера( 9 август) пазарджишките огнеборци локализираха пожар в района на 86-и километър на автомагистрала "Тракия", а в края на юли огънят изпепели 5300 дка площи между селата Виноградец и Калугерово.

През месец юли екипите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на общо 312 произшествия на територията на областта.