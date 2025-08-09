Пожарът в района на 86-и километър на магистрала "Тракия" е локализиран и не създава проблем на движението

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: Пресцентър ОДМВР- Пазарджик
Пазарджик,  
09.08.2025 17:41
Пожарът в района на 86-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е локализиран, каза говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Потушават се отделни огнища в периметъра.

Стоянов уточни, че огънят вече е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на пътна полиция са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.

По-рано днес заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочвано само в едната лента. 

Към 18:46 на 09.08.2025 Новините от днес

