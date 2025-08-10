АЗ Алкмар започна с убедителен успех срещу Гронинген в Ередивизи

Отборът на АЗ Алкмар, който е потенциален съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите, започна изключително убедително на старта на нидерландската Ередивизи, като се наложи над Гронинген с 4:1 в домакинството си. Тимът от Алкмар почти си е осигурил място в предверието на груповата фаза на третия по сила европейски турнир, след като в първия двубой се наложи над Вадуц от Лихтенщайн с 3:0, докато задачата на Левски срещу Сабах ще бъде много по-трудна след 1:0 в София.

АЗ Алкмар на практика реши мача в първия половин час игра, след като поведе с 3:0 след попадения на Денс Касиус и Трой Парът от дузпа, както и автогол на Стийе Резинг от гостите. Гронинген намали чрез Малко Ренте в края на първата част, а ирландският таран Трой Парът оформи крайното 4:1 в 87-ата минута. Ирландецът вкара две попадение и срещу Вадуц, което означава, че е във форма.

Титуляр за АЗ Алкмар бе Ернест Поку, за когото се твърди, че това е последният му мач за нидерландците, тъй като е договорен трансферът му в германския Байер Леверкузен. Той се отчете с асистенция за първия гол на Касиус.

В четвъртък нидерландците гостуват на Вадуц в реванша, а следващата неделя ще играят срещу Фолендам като гости в Ередивизи.