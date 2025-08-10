Турнир по футбол за празника на Вършец събра в града 12 любителски отбора с около 120 играчи

Турнир по футбол, посветен на празника на курорта, минералната вода и Балкана, събра във Вършец 12 любителски отбора с около 120 играчи. Те направиха първоначално срещи в групи, а след това с директна елиминация определиха шампиона и неговите подгласници.

Мачовете се играха на игрището с изкуствена трева в Боровия парк, отборите бяха съставени от по шестима души и четирима резерви. Участваха отбори от София, Благоевград, Монтана, Вършец и Своге. На първо място се класира отбор от Благоевград, а на второ и трето – отбори от Вършец и Монтана. Зрители на турнира бяха много местни жители, приятели и роднини на футболистите и гости на курорта, които прекарват лятната си почивка в хотели и къщи за гости във Вършец.

От Община Вършец заявиха за БТА, че с разнообразни културни, спортни, музикални и детски прояви през лятото местната управа привлича туристи в курорта и разнообразява ежедневието на местните хора. Така по време на почивката си във Вършец гостите могат да се насладят не само на лековитата минерална вода и чистия планински въздух, но и на безплатни концерти на известни изпълнители, изложби, спортни прояви и забавления за децата. В резултата на това във всяка от годините след края на пандемията броят на туристите, посетили Вършец и нощували в града, се увеличава, а само от началото на тази година има увеличение с 30% спрямо същия период на миналата година, обявиха от Община Вършец.