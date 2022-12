Тейлър Суифт оглавява класацията на “Билборд” за сингли за шеста седмица

Певицата Тейлър Суифт е начело на класацията на "Билборд" за сингли с "Anti-Hero" за шеста седмица, съобщи сайтът на изданието.

Парчето е от продукцията "Midnights", която излезе на 21 октомври и оглавява подреждането на "Билборд" за албуми.

Хитът "Anti-Hero" е едва десетият в историята на Хот 100 на “Билборд”, успял да остане на върха шест седмици, макар и да не са последователни, отбелязва изданието.

След излизането на албума първите десет места в Хот 100 на "Билборд" бяха заети само от парчета, включени в него. Суифт влезе в историята като първата изпълнителка, реализирала подобно постижение.

Наближаването на празниците има сериозно отражение и в подреждането на “Билборд” за сингли тази седмица.

Втората позиция в класацията на "Билборд" е за Марая Кери с коледния й сингъл "All I Want for Christmas is You", излязъл през далечната 1994 г. Той се изкачва с три позиции в чарта от миналата седмица. За първи път парчето влиза в Топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" на Марая Кери се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020 г. и 2021 г., в периода около Коледа, "All I Want for Christmas is You" отново се позиционира на върха в класацията Хот 100.

Трета се нарежда Бренда Лий със сингъла “Rockin’ Around the Christmas Tree,” чиято оригинална версия е от 1958 г. Парчето се изкачва с три места за изминалите седем дни. В последните три години в дните около Коледа песента успяваше да стигне до втората позиция в чарта на “Билборд”.

Сам Смит и Ким Петрас се класират на четвърто място с "Unholy", която отстъпва позиция.

В челната петица на класацията на "Билборд" за сингли е и покойният Боби Хелмс с “Jingle Bell Rock” от 1957 г. Миналата седмица песента с празнично звучене беше на девета позиция в чарта.