Човешките черва са претърпели бързи промени в хода на еволюцията, показва изследване

Учени от Швейцария, САЩ и Великобритания са открили, че човешките черва са претърпели бързи промени в хода на еволюцията, които ги отличават съществено от тези на други бозайници, в това число и на шимпанзетата - най-близките родственици на хората, пише Физ.орг.

С помощта на стволови клетки изследователите са отгледали органоиди - миниатюрни модели на червата на човек, шимпанзе и мишка. Тези структури са позволили за първи път да се сравни директно развитието им при различни видове.

Използвайки РНК секвениране на единични клетки, за да сравнят клетъчните типове при различните видове, учените са установили съществени различия в работата на гените, отговарящи за храносмилането, имунитета и метаболизма.

Особено забележими са се оказали разликите при ентероцитите - клетките, отговарящи за усвояването на хранителни вещества. При човека те показват признаци на бърза еволюция, казват изследователите.

Един от ярките примери е вариацията в гена, отговорен за разграждането на лактозата - захарта, съдържаща се в млякото. Подобни различия могат да обяснят способността на много съвременни хора да усвояват млечни продукти в зряла възраст - черта, която е рядка сред бозайниците.

Авторите на изследването отбелязват, че именно бързо еволюиращите участъци от ДНК често са свързани с риска от метаболитни и стомашно-чревни заболявания.

Новите данни ще помогнат за по-доброто разбиране на това как са се развили човешките черва и какви характеристики ги правят уникални сред бозайниците.

Предишно изследване показа, че човешките черва могат да бъдат източник на нов вид антибиотик.