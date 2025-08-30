Село Елшица отбелязва празника си

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Село Елшица, община Панагюрище Снимка: Николета Маджукова/БТА
Панагюрище,  
30.08.2025 07:18
 (БТА)

Панагюрското село Елшица, отбелязва своя празник, който традиционно се чества в последната събота на август. Тържествата започват с водосвет и продължават с музикална програма и народни танци. Участваттанцов състав „Тангра“, фолклорна формация „Средногорска жарава“ – Панагюрище и оркестър „Красен“ – Пазарджик.

Кметът на община Панагюрище Желязко Гагов каза за БТА, че по време на празника ще поднесе подаръци на 10 младежи в знак на подкрепа.

Село Елшица е пример за съчетание на историческо наследство и социално-икономически преход – от ранните корени и участието в борбите за свобода, през индустриалния подем с минното дело, до днешния обрат към природен и културен туризъм, пише в сайта на Общината.

