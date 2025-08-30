Тази вечер е вторият августовски „Концерт с история“ в София

site.btaТази вечер е вторият августовски „Концерт с история“ в София
Днес, 30 август, „Хеликон арт“ отваря врати за „Виртуозната цигулка“ с цигуларя Иван Стайков и Венета Нейнска, и музиката на Клара Шуман, Паганини, Брамс и Барток, заедно с разкази, които разкриват скритите връзки между композиторите и техните творби, съобщават от Sofia Art Institute.
Това е второто събитие от поредицата „Концерт с история“ в София през август. В програмата „От Дебюси до Равел“ на 22 т.м. пианистката Венета Нейнска отбеляза едновременно 150-ата годишнина от рождението на Морис Равел и рождения ден на Клод Дебюси с интерпретации на „Лунна светлина”, „Валсът” и „Естампи”.
