Днес е седмото издание на единствения укулеле фестивал на Балканите – Uke Fest

Днес, 30 август, ще се състои седмото издание на единствения укулеле фестивал на Балканите – Uke Fest, съобщават организаторите. Събитието е в откритото пространство на кино „Кабана“.

„С вход свободен и пъстра програма от уъркшопи, флашмоб, концерт и специално събитие за деца, фестивалът отново ще събере млади и утвърдени изпълнители и ще вдъхнови публиката да се докосне до магията на този малък, но обичан инструмент“, коментират организаторите.

По думите им акцент тази година ще бъде участието на Шарлот Пелген, укулелистка от Германия. В музикалната програма ще се включат също Илин Папазян-Ninio и групите „Звездолет“ и Funkilicious.

Събитието „Укулеле за деца“ започва сутринта на детската площадка в парка на НДК. Фестивалът продължава с уъркшоп за начинаещи и уъркшоп по суинг-укулеле. Следобед е свободната сцена. Фестивалът ще завърши вечерта с концерт, в който ще вземат участие млади изпълнители и групи.

/ДД