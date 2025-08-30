Прилепите не са толкова уязвими при пожари, но рискове има, каза Елена Стоева от „Зелени Балкани“

За разлика от други животни, като например трудноподвижните костенурки, прилепите не са толкова уязвими при пожари. Последиците за тях са при унищожаването на убежища и местообитания, коментира за БТА специалистът от „Зелени Балкани“ Елена Стоева. Прилепите са отлични летци и това им дава преимущество, ако възникне опасност. Пожарите обаче могат да засегнат хранителната им база, допълни Стоева.

Като цяло, прилепите страдат от горещините, каза тя. По думите ѝ по-тежки последици може да има при прилепите, които живеят във външните стени на блокове и къщи, тераси и други места, където има възможност температурата да се повиши значително през лятото. Експертът каза, че затова в много държави изграждат т.нар. компенсаторни убежища за прилепи. У нас също се обследват сградите преди саниране, за да се установи дали има прилепи и как да се направят „къщички“ за тях, каза природозащитникът.

Във връзка с Международната нощ на прилепите, която тази година се отбелязва на 30-и и 31 август, Елена Стоева призова да се замислим повече за живота на тези летящи създания. Все повече хора знаят, че това не са летящи мишки, че са бозайници и че не са страшни, но е нужна повече информираност за тяхната роля в природата, коментира тя. Прилепите се отличават с това, че са овладели активния полет, разказа експертът и допълни, че прилепите използват и ехолокация.

Любопитно е, че след раждането си малките прилепи са зависими от майка си дълго време, каза Стоева. Създават се т.нар. детски ясли за отглеждане на малките, добави тя. Прилепите раждат най-често по едно малко, веднъж в годината, каза природозащитникът. Прилепите в България и Европа са насекомоядни и по този начин те се явяват регулатор на популацията – унищожават насекоми, които са вредители в селското или горското стопанство, а някои, като комарите, пречат и на хората, каза още Стоева.

Европейската нощ на прилепите

Международната нощ на прилепите се отбелязва от 1997 г. през последната събота и неделя на август в повече от 30 държави, информира отдел "Справочна" на БТА. Инициативата е на страните, подписали Споразумението за опазване на популацията на прилепите в Европа (EUROBATS) на 4 декември 1991 г.

Всяка година по това време се организират презентации и изложби, за да се популяризира начинът на живот на прилепите и техните нужди, както и ролята им за поддържането и развитието на екосистемите на планетата. В света има близо 1100 вида прилепи, близо 25% от тях са застрашени от изчезване. Те са една от най-широко разпространените групи бозайници и обитават всички континенти с изключение на Антарктида, най-северните части на Европа, Азия и Америка и някои отдалечени острови. Способността им да летят е спомогнала на разселването им в различни части на планетата.