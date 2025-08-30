Посрещаме празника си с оптимизъм, вяра и смелост да мечтаем за бъдеще, каза кметът на Любимец Анастас Анастасов

Посрещаме празника си с оптимизъм, вяра и смелост да мечтаем за бъдеще на проспериращ български град. Това каза кметът на Любимец Анастас Анастасов по повод днешния Ден на града. Обръщението е публикувано на сайта на общината.

Нека с достойнство и мъдрост пазим традициите, да пренесем във вековете трудолюбието и инициативността на поколения любимчани и заедно да работим за авторитета на града и за превръщането му в желано място за нашите деца, нашите партньори и гостите на Любимец, призова Анастасов. Нека занапред бъдат по-смели мечтите ни! В нашите ръце е да променяме настоящето, в името на бъдещето, допълни той.

Както БТА предаде, празниците на града започнаха на 25 август. В афиша бяха кинопрожекции, две изложби, детски празник, ателие по грънчарство, концерти. Снощи концерт на площад "Трети март" изнесе рок-група "Тангра". Тази вечер на същото място ще концертират изпълнителката Роси Пейчева и Танцова формация "Балканджии".

Миналата година Любимец отбеляза 55 години от обявяването си за град. Гости тогава бяха латино изпълнителите Торино, Пашата и диджей Живко Микс. Населеното място става град с указ на Президиума на Народното събрание през 1969 г. Указът е публикуван в "Държавен вестник", брой 68 от 29 август 1969 година. За Ден на града е определена последната събота на август.