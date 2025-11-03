Двайсет млади артисти, вдъхновени от романа „Пикник край пътя“, подреждат изложба в София

Групова съвременна мултидисциплинарна изложба на млади артисти, озаглавена „Зоната“, ще бъде представена в Културно пространство „Бобина“ в София на 4 и 5 ноември, съобщават организаторите.

Вдъхновени от романа „Пикник край пътя“ на братя Стругацки, двайсет млади автори интерпретират идеята за Зоната – пространство с различна реалност и загадъчни артефакти, в което човек изследва своите граници и тези на света около себе си.

Куратор на изложбата е Богдан Радев. Със свои творби в нея участват Виктория Попова, Вяра Стойчева, Габриела Земярска, Георги Янчев, Иван Петросян, Ида Паскалева, Йоанна Цонева, Калина Колева, Константин Лайдов, Лили Петрова, Лилия Иванова, Марина Христова, Никола Михайлов, Огнян Белстойнев, Павел Илиев, Радосвет Христов, Рая Георгиева, Самуил Георгиев, Стефка Лозева и Стоян Петров.

Всеки от участниците ще представи своята визия за тези „артефакти“, превръщайки се в „сталкер“ – изследовател на непознатите територии на вдъхновението, съобщават от екипа.

/ВСР