Европейските индекси се повишават в търговията преди обед в първия ден на седмицата

Основните европейски борсови индекси се повишават в търговията преди обед на новата седмица и месец, докато инвеститорите очакват решенията на централните банки и нови корпоративни отчети, съобщи Си Ен Би Си.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 0,4 на сто до 574,3 пункта преди обед

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 195,35 пункта или 0,82 на сто до 24 153,65 пункта.

В Париж CAC 40 прибави 21,13 пункта или 0,26 на сто до 8142,2 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 15,65 пункта или 0,16 на сто до 9732,9 пункта.

В петък основните индекси на Уолстрийт приключиха търговията в петък с повишения, подкрепени от оптимистичната прогноза за печалбата на Amazon, въпреки че пазарните нагласи останаха сдържани заради опасения, че Федералният резерв може да се забави с намаляването на лихвите.

Промишеният Dow Jones Industrial Average нарасна с 40,75 пункта или 0,09 на сто до 47 562,87 пункта.

Широкият S&P 500 се повиши със 17,86 пункта или 0,26 на сто до 6840,20 пункта,

Технологичният Nasdaq Composite добави 143,81 пункта или 0,61 на сто до 23 724,96 пункта.

За октомври S&P 500 отчете ръст от 2,27 на сто, което е шести пореден месечен ръст – най-дългата подобна серия от август 2021 г.

Nasdaq Composite поскъпна с 4,7 на сто за месеца, отбелязвайки седми пореден месечен ръст, най-дълъг от началото на 2018 г.

Dow Jones се повиши с 2,5 на сто през октомври – също шести пореден месечен ръст.

В Токио днес търговия няма заради национален празник.