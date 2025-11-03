Прокуратурата обвини мъжа, арестуван в Доброславци за държане на хиляди кутии с цигари без бандерол

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 55-годишен мъж за държане на цигари без бандерол, той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от прокуратурата.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния му арест. Той е обвиняем за това, че в Доброславци, в столичния район "Нови Искър", в гаражна клетка е държал 3500 кутии цигари без български бандерол.

БТА припомня, че за случая съобщиха вчера от "Икономическа полиция" след акция, при която бяха установени около 70 000 къса цигари без бандерол. Мъжът е криминално проявен, като в миналото е бил задържан за подобен вид престъпления.