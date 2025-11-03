Трима са пострадали при катастрофа на изхода на град Левски в посока село Градище

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: БТА, архив
Плевен,  
03.11.2025 11:43
 (БТА)

Трима души са ранени при катастрофа, станала тази сутрин на третокласен път на изхода на град Левски в посока село Градище. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Сигнал за пътния инцидент е подаден в 10:03 часа. Установено е, че катастрофата е станала между лек автомобил, управляван от 31-годишна, и микробус с водач 30-годишен. При катастрофата са пострадали двамата водачи, както и пътник от микробуса. Откарани са в болнично заведение в Плевен за оказване на медицинска помощ, допълни Цветкова.

На местопроизшествието съдействие е оказано от екип на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Левски.

Заради инцидента движението е спряно, а обходният маршрут е през Левски - Асеновци - Летница - Горско Сливово - Крамолин - Коевци - Павликени - Градище и обратно. Огледите на мястото на катастрофата продължават, каза още Цветкова.

/ЛРМ/

