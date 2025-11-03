Шуменската художничка Мариана Петкова ще представи изложба под мотото „Цветовете на времето“

Шуменската художничка Мариана Петкова ще представи 43 живописни и графични творби на изложба под мотото „Цветовете на времето“, която ще бъде открита на 5 ноември в залата „Сава Доброплодни“ на Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен, съобщиха от културната институция.

Почитателите на изобразителното изкуство и поезията ще имат възможност да се потопят в цветния свят на Мариана Петкова. Тя за пореден път ще предложи на публиката общуване с образи и думи със своите пейзажи, портрети, фигурални композиции и специално изработена книга с ръчно изписани стихове, отбелязват от шуменското читалище.

Оттам допълват, че изложбата се реализира по проект към Общинския фонд „Култура“ след участие в конкурс.

Изложба на Мариана и Пламен Петкови бе открита в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен през ноември м.г. В библиотеката днес ще бъде представена изложба на художника Тони Райчев.