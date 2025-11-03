МВР отчете 72,7% намаление на броя на опиталите се да преминат незаконно границите на страната за първите 9 месеца на 2025 г. в сравнение с 2024 г.

През периода от 1 януари до 30 септември 12 270 души са направили опит да преминат през границите на страната на вход, което е със 72,7% по-малко спрямо същия период на 2024 г. (44 987 души). Това се посочва в месечната информация относно миграционната обстановка в страната на МВР.

През септември 1712 граждани на трети страни са направили опит да преминат незаконно през границите на страната на вход (1678 на границата с Турция, 19 на границата с Гърция, 14 на границата с Сърбия и 1 на границата с Република Северна Македония). Наблюдава се намаление със 74,1% в сравнение със септември 2024 г. (6601 души).

За незаконен престой във вътрешността на страната са задържани 74 граждани на трети страни. Сред тях преобладаващата част са от Афганистан – 40,5% и Мароко - 33,8%. През периода 01.01-30.09.2025 г. са задържани 514 души. Преобладават гражданите от Афганистан – 44%, Мароко – 20,8% и Сирия – 16,3%.

Към 30 септември центровете за настаняване на държавна агенция за бежанците са запълнени на 12,2%, като в тях се намират 392 души. В домовете на дирекция "Миграция" са настанени 181 души или 17,1% от капацитета.

През периода от 1 януари до 30 септември са върнати общо 949 граждани на трети страни. От тях 408 са върнати принудително, 315 са върнати по споразумения за обратно приемане (реадмисия), 110 с наложени принудителни административни мерки са напуснали доброволно страната със собствени средства, 116 без наложена принудителна административна мярка са напуснали страната доброволно. Предадени на други държави членки на ЕС при изпълнение на процедурите за обратно приемане, съгласно Регламент 604/2013 ЕО (Регламента Дъблин), са 30 граждани на трети страни