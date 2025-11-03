Броят на търсещите убежище в страните от ОИСР достигна рекордни стойности

Броят на търсещите убежище, подали заявление да останат в страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), достигна нов рекорд през 2024 г., като нарасна с 13% в сравнение с предходната година, предаде ДПА, позовавайки се на публикуван днес доклад.

Около три милиона нови молби са регистрирани през 2024 г., става ясно от годишния доклад за миграцията на ОИСР.

Най-голям е скокът на подалите заявление в САЩ, но увеличение е регистрирано и в Канада и Великобритания, докато в останалите страни от ОИСР броят им е намалял.

В ОИСР членуват 38 държави, включително почти всички страни от ЕС, както и САЩ, Канада, Великобритания и Япония.

Повече от половината от три милиона молби за убежище в ОИСР през 2024 г. са регистрирани в САЩ. Кандидатствалите там са предимно от Венецуела, Колумбия, Сирия, Афганистан и Индия, се посочва в доклада.

Над 160 милиона души, живеещи в страните от ОИСР през 2024 г., са родени в чужбина, се добавя в документа и се посочва, че делът на родените в трети страни жители от 2014 г. насам се е увеличил от 9,1% до 11,5%.

Що се отнася до проследяването на нелегалната миграция, в доклада се посочва, че засечените незаконни пресичания на границите на ЕС са намалели с 37% през 2024 г., а незаконните пристигания в САЩ отбелязват спад с 48%, докато засечените опити за нелегално влизане във Великобритания са се увеличили с 19%.

Междувременно броят на връщанията на мигранти от ЕС, Великобритания и САЩ в периода между 2021 и 2024 г. се увеличава стабилно.