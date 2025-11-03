Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята

Подробно търсене

Михаил Евлогиев
Снимката е илюстративна. Източник: AP/Andy Wong
Хайнан,  
03.11.2025 11:51
 (БТА)
Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на земната повърхност от космодрума в южната островна провинция Хайнан в понеделник, предаде информационна агенция Синхуа. Сателитът "Яоган-46" беше изстрелян в 11:47 ч. пекинско време на борда на модифицираната ракета-носител „Лонг Марч 7“ ("Великият поход 7"). Той успешно влезе в зададената орбита.

Новият сателит ще се използва предимно за предотвратяване и оказване на помощ при бедствия, проучване на земните ресурси, както и за наблюдения в областта на хидрологията и метеорологията. Изстрелването се превърна в 605-ата полетна мисия, изпълнена от серията ракети-носители „Лонг Марч“.

Пекин активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии за изследване на Луната. През 2024 г. Китай извърши 68 космически изстрелвания, допълва още Синхуа.

