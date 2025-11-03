Годишната инфлация в Швейцария се забавя през октомври

Годишната инфлация в Швейцария отслабва през октомври заради по-ниските цени на петрола. Това показват изнесени днес данни на показват данни на Федералната статистическа служба на страната, цитирани от Франс прес.

Потребителските цени се понижават с 0,1 на сто през октомври на годишна база спрямо 0,2 на сто през септември, на същото равнище спрямо август, сочат данните.

Цените на вносните стоки се понижават с 1,3 на сто в спрямо същия период на миналата година, докато тези на петрола намаляват с 3,3 на сто на годишна база. Цените на местните продукти се повишават с 0,5 на сто.

Икономисти, анкетирани от швейцарската информационна агенция Ей Дабълю Пи (AWP), прогнозираха ръст между 0,1 и 0,3 на сто.

На месечна база, индексът на потребителските цени намалява с 0,3 на сто спрямо септември, достигайки 107,2 пункта, като понижението е свързано основно с намаление на цените в хотелския сектор и пакетните международни пътувания.

Инфлацията в страната остава на ниски нива, което поставя Швейцарската национална банка (SNB) в сложна ситуация. За сравнение, в еврозоната инфлацията е 2,1 на сто през октомври, според прогнозна оценка на Евростат, публикувана в края на миналата седмица.

През май инфлацията в Швейцария се върна в отрицателна територия, достигайки минус 0,1 на сто, което породи опасения, че банката може отново да прибегне до отрицателни лихвени проценти. През следващите месеци обаче инфлацията се възстанови, достигайки 0,1 на сто през юни и 0,2 на сто между юли и септември, което облекчи натиска върху финансовата институция.

Отрицателните лихвени проценти бяха в основата на паричната политика на Швейцарската национална банка в периода 2015–2022 г. Те помогнаха за ограничаване на прекомерното поскъпване на швейцарския франк, което вредеше на износителите, но същевременно бяха обект на критики, тъй като намаляваха доходността на пенсионните фондове и спестяванията.

През юни банката понижи основната си лихва до 0 на сто, като я запази на нулево ниво и през септември. Управителят на централната банка Мартин Шлегел заяви тогава, че "има големи пречки" пред повторното въвеждане на отрицателна лихва, предвид "нежеланите странични ефекти", които тя поражда.

Отрицателните лихви бяха посочени и като причина, че допринасят за прегряването на недвижими имоти в страната.