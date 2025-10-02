Инфлацията в Швейцария остава без промяна през септември

Инфлацията в Швейцария остана неочаквано ниска през септември, което представлява предизвикателство за централната банка в условията на натиск от въведените американски мита, предава Блумбърг.

Потребителските цени са се повишили с 0,2 на сто на годишна база, показват данни на Федералната статистическа служба. Темпът съответства на този от август. Според анкета на Блумбърг сред 15 икономисти, само трима не са очаквали увеличение.

Слабата инфлация запазва вероятността за по-нататъшно облекчаване на паричната политика от страна на централната банка, която вече понижи основния си лихвен процент до нула. Миналата седмица от централната банка се въздържаха от повторно понижаване на лихвените проценти до отрицателна територия с аргумент да се избегнат негативни ефекти върху финансовата система. Част от икономистите обаче очакват това да се случи на следващото заседание през декември.

Показанията за инфлацията създават допълнителен дискомфорт за централната банка, която се готви за пълното въздействие на митата върху Швейцария. Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналия месец наложи допълнителни такси върху някои лекарства, след като вече наложи 39 на сто такса на много швейцарски производители.